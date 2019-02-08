تقرير | تفاصيل مأساة طائرة سالا من الاقلاع للسقوط لاعلان الوفاة

عندما يأتي موعد سوق الانتقالات الشتوية في السنوات القادمة لن يتذكر أحد تاريخ قانون بوسمان أو هوية أفضل صفقة تمت في تاريخ تلك الفترة أو فيليبي كوتينيو الملقب بأغلى لاعب في تاريخ الميركاتو الشتوي، فعندما يتعلق الأمر بحياة إنسان ومصير عائلة يتغير كل شيء.

التاريخ لن ينسى أنه في يناير 2019 سقطت طائرة سالا، هداف نادي نانت وهو في طريقه إلى كارديف سيتي بعدما وقع على عقد انضمامه كأغلى لاعب في تاريخ النادي الويلزي.

كلما يأتي موعد الميركاتو الشتوي سَيستعيد العالم تفاصيل ما حدث في تلك الأسابيع الثلاثة التي تمسك خلالها عشاق كرة القدم بالأمل حتى الرمق الأخير، أكثر من تمسكهم حتى بأمل التتويج بلقب أو كأس ما.

الحسم

الشرطة البريطانية قررت اليوم 8 فبراير 2019 حسم الترقب السائد منذ يوم 21 يناير 2019، بشأن مصير لاعب كرة القدم الأرجنتيني “إيميليانو سالا”، بتأكيد وفاته في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بعد انتشال جثته من حطام طائرة صغيرة في بحر المانش ليلة الخميس 7 فبراير.

أعلنت الشرطة في وقت سابق من يوم أمس الخميس أن الجثة التي عُثر عليها في قاع بحر المانش ليلة الاربعاء الماضي، نقلت إلى الأراضي البريطانية لبدء عملية التعرف إليها بواسطة الطب الشرعي.

وكان إيميليانو سالا والطيار ديفيد إيبوتسون على متن طائرة صغيرة بمحرك واحد بمفردهما بعد الإقلاع من مدينة نانت غرب فرنسا مساء يوم الاثنين الموافق 21 يناير الماضي، في طريقهما إلى مدينة كارديف جنوب ويلز.

لكن الأحوال الجوية السيئة أسقطت الطائرة كقطعة واحدة في بحر المانش بعد دقائق من اختفائها من على جميع الرادارات بشكل مفاجيء.

وقالت شرطة دورسيت في بيان رسمي نشر على موقعها الالكتروني قرابة الساعة 23,00 ليل الخميس بتوقيت جرينيتش “تم التعرف رسميًا على الجثة التي أحضرت إلى مرفأ بورتلاند (جنوب إنجلترا) في وقت سابق الخميس، هي تعود إلى لاعب كرة القدم المحترف إيميليانو سالا”.

وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ عائلتي سالا وإيبوتسون “بهذه الأنباء، وستتم مواصلة تقديم الدعم لهما” من قبل متخصصين، مؤكدة الوقوف إلى جانب العائلتين “في هذا الوقت الصعب”.

وكانت الجثة قد نقلت الخميس الى مرفأ بورتلاند، قبل أن توضع على متن حافلة صغيرة رمادية اللون حملتها الى مشرحة حيث حددت هوية صاحبها.

وأوضحت الشرطة في بيان سابق “أحضرت الجثة الى مرفأ بورتلاند، دورسيت، لأنه الجزء الأقرب من الأراضي البريطانية من موقع العثور على الطائرة“. وأشار البيان الى أن عائلتي اللاعب والطيار أبلغتا بالتطورات الحاصلة في القضية.

محارب

أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا، كان أبرز المعلقين على خبر التعرف على جثة مواطنه، قائلاً عبر حسابه على انستاجرام “أشعر بالآسى جراء هذه الأخبار المحزنة. الكثير منا احتفظ ببارقة أمل من أجلك إيميليانو”.

ووصفه أسطورة فيورنتينا وروما “جابرييل عمر باتيستوتا” بالمحارب عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلاً “يا له من حزن، إنها أسوأ الأخبار الممكنة. ارقد بسلام أيها المحارب”.

وقدم الرئيس الأرجنتيني “ماوريسيو ماكري” تعازيه لعائلة سالا بعد تلك الأخبار المؤلمة، قائلاً “نحن بجانبكم”.

فيما أكد صديق والد اللاعب أوسكار هيمو الذي يملك أحد المطاعم في بلدة سالا الصغيرة (بروجريسو) بقوله “منذ أن عرفنا بالأمر (فقدان الطائرة)، أصبحت هذه المسألة كل ما يتحدث عنه الجميع. كان الجميع يحبه ويقدره”.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أقر والد اللاعب، هوراسيو سالا، في حديث لشبكة “فوكس” الرياضية بأنه لم يعد هناك أي أمل بايجاد نجله على قيد الحياة.

وكان المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية قد أوضح ليلة الأربعاء الماضي أنه في ظروف صعبة، نجح المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية وشركاؤه المتخصصون في انتشال الجثة التي شوهدت سابقا وسط الحطام. لحظة نقل جثمان إيميليانو سالا إلى بريطانيا لفحصها قبل اعلان حقيقة موته في بحر المانش (صور: AFP)

وتابع البيان الذي أشار إلى أن سوء الأحوال الجوية تسبب في صعوبة استخراج حطام الطائرة، مضيفًا “لسوء الحظ فإن محاولات استعادة الحطام بأت بالفشل”، مؤكدًا في الوقت عينه أن أشرطة مصورة تم التقاطها للحطام تحت الماء ستوفر أدلة قيمة للتحقيق.

وكشف المكتب الاثنين عن رصد جثة في صور تحت الماء لحطام الطائرة التي اختفت قبل أسبوعين فوق البحر على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة جورنزي.

وأضاف مكتب التحقيقات في بيانه “بشكل مأساوي وفي لقطات فيديو من المركبة التي تعمل عن بعد، يمكن رؤية راكب واحد بين الحطام”.

التبرعات السبب

بكاء شقيقة إيمليانو سالا (صور: Getty)

أثر جمع نجوم كرة القدم لتبرعات لاستئناف عمليات البحث بفريق خاص في حسم القضية بسرعة، حيث أوقفت السلطات بحثها عن الطائرة المفقودة بعد 4 أيام فقط من سقوطها.

وبمبادرة من عائلة سالا قام نجوم اللعبة أمثال ليونيل ميسي ومبابي ونيمار وجوندوجان بدعم عملية البحث بتبرعات ضخمة شجعت عدد من المتبرعين الآخرين للمشاركة، للتجاوز قيمة التبرعات الـ 370 ألف يورو (422 ألف دولار).

ولولا هذه التبرعات “لم يكن ليبحث أحد عن الطائرة” بحسب ما قال “ديفيد ميرنز” المتخصص في البحث عن حطام السفن وصاحب الشركة الخاصة التي وجدت حطام الطائرة.

وأشار ديفيد ميرنز خلال حديثه مع وكالة فرانس برس الفرنسية، الى أن اكتشاف وسائد مقعدين على الساحل الفرنسي الأسبوع الماضي أكد أن الطائرة قد تحطمت.

حقوق نانت

تقديم إيمليانو سالا مهاجم نادي نانت الفرنسي في نادي كارديف سيتي (صور: cardiffcityfc)

أفاد مصدر مقرب من إدارة نادي نانت يوم الأربعاء الماضي أنه فتح ملف المطالبة بحقوقه في الصفقة من إدارة كارديف سيتي، بعدما تجاهلت إدارة النادي الويلزي ارسال الدفعة الأولى من قيمة الصفقة.

وطلب نانت من محاميين دراسة الإجراءات القانونية المحتملة لالزام كارديف على دفع قيمة تعاقده مع المهاجم سالا على الرغم من أن اللاعب صاحب الـ 28 عامًا لم يشارك في أي مباراة أو حتى أي تدريب مع الفريق.

وبحسب مصادر وكالة فرانس برس فإن الدفعة الأولى من قيمة الصفقة التي بلغت 17 مليون يورو (15 مليون إسترليني)، والتي كان يتعين على كارديف سيتي دفعها مقابل ضمه اللاعب، لم يتم تسديدها، بينما تم تسجيل عملية الانتقال في كشوفات الفيفا ضمن ملف الميركاتو الشتوي 2019.

تقارير أخرى من الخليج 365: