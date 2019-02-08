اليوم بمركز شباب الجزيرة.. وزير الشباب والرياضة يلتقي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

د. أشرف صبحي

كتب: عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

يلتقي عصر اليوم الجمعة بمركز شباب الجزيرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، د. يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك لبحث سبل التعاون وتطوير الأنشطة الشبابية والرياضية.

يأتي ذلك في إطار فعاليات المهرجان الأول لمنظمة التعاون الإسلامي والذي تنظمه مصر خلال الفترة من ٥ الي ٩ فبراير الحالي بمشاركة وزارة الثقافة ووزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار، وفي سياق متصل

نظمت وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم ماراثونا شارك فيه٧٠٠ مشارك شاب وفتاة من أعضاء الدول المنظمة المقيمين في مصر وخاصة المقيمين في معهد البعوث الاسلامية بجامعة الأزهر يهدف الماراثون الي تعميق التعاون والصداقة بين شباب دول المنظمة وذلك باعتبار أن الرياضة هي إحدى الأدوات الرئيسية للتقارب بين الشعوب.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنظم عددا من الفاعليات والأنشطة تشمل تنظيم الملتقي الاول لشباب دول المنظمة تحت عنوان دور الشباب في بناء الاعتدال ومكافحة التطرف بمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة يمثلون ٢٢ دولة اسلامية وكذلك استضافة نهائي كأس الكرة الخماسية بمركز شباب الجزيرة بين فريقي مصر واندونيسيا يوم الجمعة الموافق ٨ فبراير واستضافة العديد من الانشطة الثقافية والفكرية التي تنظمها مصر في مركز التعليم المدني ومركز إعداد القيادات الشبابية بالجزيرة فضلا عن مشاركة عدد من متطوعي وزارة الشباب والرياضة في تنظيم كافة الفاعليات.