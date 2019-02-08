سولشاير يفوز بجائزة مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي

أعلنت ظهر اليوم، رابطة الدوري الانجليزي الممتاز، عن فوز أولي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بجائزة مدرب الشهر عن شهر يناير الماضي، ليصبح أول مدرب للشياطين الحمر يحصد تلك الجائزة منذرحيل السير أليكس فيرجسون، الذي اعتزال التدريب في 2013.
وفاز مانشستر يونايتد خلال شهر يناير في 3 مباريات وتعادل في واحدة، وكانت آخر مرة قد فاز
ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره فولهام ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.
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