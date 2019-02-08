شاهد.. لاعبو الأهلي يحيون ذكرى شهداء الزمالك

جماهير الزمالك كتبت: سارة جاب الله حرص لاعبو الأهلي على إحياء الذكرى الرابعة لشهداء الزمالك العشرين الذين ذهبت أرواحهم ضحية أحداث الدفاع الجوي في فبراير 2015 عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر ". كتب أحمد فتحي : " رحم الله شهداء نادى الزمالك، ربنا يجعل مثواهم الجنة ان شاء الله". شاء الله". عمرو السولية:" رحم الله شهداء نادى الزمالك فى الجنة يا شهيد". عمرو جمال: " رحم الله شهداء نادي الزمالك رحم الله العشرين". حسين الشحات: " لن ننساكم ربنا يرحم ويجعل مثواهم الجنه ان شاء الله". الجدير بالذكر ، أن أحداث ستاد الدفاع الجوي هي تدافع وقع على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة أسفر عن مقتل 20 شخصًا من مشجعي كرة القدم يوم 8 فبراير 2015 قبل مباراة الدوري بين نادي الزمالك ونادي إنبي، استخدمت فيه الشرطة المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

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