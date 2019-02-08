اتحاد السباحة يطلق بطولة الصعيد لأول مرة منذ 13 عامًا

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اتحاد السباحة يطلق بطولة الصعيد لأول مرة منذ 13 عاما، افتتح اتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس بطولة الصعيد للسباحة خلال الفترة من 7 حتى 9 فبراير الجاري في حمام السباحة الأولمبي بمدينة بني سويف بمشاركة تسعة أندية من مختلف محافظات الصعيد.
انطلقت البطولة أمس بعد توقف استمر لمدة 13 عاما لبطولاتالصعيد للسباحة وذلك في إطار حرص مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس على الإهتمام بالصعيد ونشر اللعبة وتوفير كافة الإمكانيات من أجل إحداث طفرة في الصعيد تماشيا مع رؤية الدولة في النهوض بالصعيد.
وأوضح أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة
وحظت البطولة بمشاركة جماهيرية كبيرة من ابناء الصعيد الذين أعربوا عن سعادتهم بعودة البطولة ودعم الإتحاد لها من خلال منطقة الصعيد.
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