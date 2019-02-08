لاعبة الزمالك في الكروكيه تتأهل لنهائي بطولة العالم بنيوزيلندا

منال خضير لاعب الزمالك فى الكروكيه كتب: مصطفى جويلى وصول لاعبة نادي الزمالك ومنتخب مصر فى الكروكيه منال خضير إلي نهائي بطولة العالم في نيوزيلندا حيث تقام مباراة النهائي في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مصر والساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا. تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مصر والساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في تمام الحادية عشرة بتوقيت مصر والساعة التاسعة صباح غدٍ السبت بتوقيت نيوزيلندا. ويعتبر ذلك الإنجاز الأول لنادي الزمالك ولم يحقق من قبل في تاريخ كروكيه بنادي الزمالك.

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