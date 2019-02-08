رياضة | المصري ينتظر رد الأمن على حضور جماهيره مباريات الدوري

جروس يدافع عن خالد بوطيب

دافع السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن المغربي خالد بوطيب مهاجم الأبيض بعد مشاركته في مباراة جورماهيا الكيني بالأمس بالكونفدرالية والخسارة بنتيجة 4-2.

وأكد جروس لمسئولي الزمالك في كينيا بعد اللقاء أن اللاعب خامة مبشرة وعنصر مميز وهناك تفاهم بينه وبين أوباما وكهربا رافضًا الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها.

ويرى جروس أن مشكلة الفرص الضائعة ستنتهي مع مرور الوقت وثقته في قدرات اللاعب التهديفية وضرب المثل بالكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق السابق والذي كان يعاني من نفس الأزمة قبل رحيله إلى صفوف الوحدة السعودي.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق النجوم يوم 9 من الشهر الجاري ببطولة الدوري بعد خوض مباراة جورماهيا بالأمس والخسارة الثقيلة على الفريق الأبيض

المسابقات تعدل موعد مباراتي المقاصة والإسماعيلي والجونة مع الإنتاج

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة مصر المقاصة والإسماعيلي في الأسبوع الـ 21 لدوري القسم الأول، المحدد لها يوم الخميس المقبل، في الساعة السابعة مساء بدلا من الخامسة مساء.

كما قررت اللجنة إقامة مباراة الجونة والإنتاج الحربي في ذات اليوم والمرحلة في الساعة الرابعة مساء بدلا من الثانية والنصف عصرا.

هاني أبوريدة يحذر "عبدالغني" بسبب أمم إفريقيا

وجه هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تحذيرًا شديد اللهجة إلى مجدي عبدالغني عضو مجلس الإدارة، عن عدم التحدث لأي وسائل إعلام عن اختياره ضمن اللجان المرشحة لبطولة الأمم الإفريقية.

وأكد أبوريدة على عبدالغني، عدم التحدث إعلاميًا بالفترة الحالية، بعد تمسك الأخير بمناقشة ملف تشكيل لجان بطولة أمم أفريقيا 2019، وتكرار رغبته في توليه مسئولية إحدى لجان البطولة الأفريقية، سواء تنظيمية أو في الإعلام.

وأوضح أبو ريدة أن تشكيل اللجان سيتم بالتنسيق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأضاف أنه من الأفضل ابتعاد أعضاء الاتحاد عن الأمر وترك الأسماء التي تتولي اللجان في يد اللجنة العليا.

كان الاتحاد المصري أعلن عن تولي محمد فضل مدير تعاقدات الأهلي السابق، منصب مدير بطولة كأس الأمم، في الوقت الذي أعلن فيه عبدالغني، رغبته الملحة لتولي المنصب وأنه الأجدر به، ليبرر مسؤولي الجبلاية تولي محمد فضل نتيجة لتوجه الدولة حاليًا نحو الاعتماد على الشباب.