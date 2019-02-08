رياضة | "النويشي" ينهى أزمة تجديد مركز شباب "بني حدير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النويشي" ينهى أزمة تجديد مركز شباب "بني حدير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى النائب بدوى النويشى أزمة تأخر تجديد مركز شباب بنى حدير بمركز الواسطى ، بمحافظة بنى سويف ، وتم إزالة المبنى بالجهود الذاتية.

وقال "النويشى" إنه تم تشكيل لجنة من عماد صقر وحماده راضى، نائبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، ومصطفى حسن، رئيس قرية الميمون، ومهندسة التخطيط بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمركز، وتمت المعاينة على الطبيعة واستخراج رخصة الهدم وشهادة الصلاحية الخاصة برخصة الإنشاء، وتم إزالة المبنى بالجهود الذاتية.

وأكد وكيل محلية النواب، أنه تم التواصل هاتفياً مع أحمد سرور، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف، وتم العرض بمذكرة عاجلة على المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، لتوجيه الإعتماد المالى لسرعة البدء فى بناء مركز شباب بنى حدير، بمركز الواسطى.