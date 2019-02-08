رياضة | أول صدمة لرونالدو بعد احتفاله بعيد ميلاده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول صدمة لرونالدو بعد احتفاله بعيد ميلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت دولوريس أفييرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، أنها تعاني من سرطان الثدي مجددًا.
وقالت أفييرو، صاحبة الـ 64 عامًا، في تصريحات نقلتها قناة كواترو "لا أحد يعلم بتفاصيل العملية الثانية التي خضعت لها في مدريد، من أجل التعافي من سرطان الثدي".
وتابعت والدة رونالدو "أتلقى حاليا العلاج الإشعاعي، أنا أقاتل من أجل الحياة".
وفي سنة 2007، تم تشخيص المرض الخبيث لأول مرة، لدى والدة مهاجم يوفنتوس، حيث أجرت عملية جراحية من أجل التخلص من هذا المرض.
ولم تفوت الأم، الفرصة للدفاع عن ابنها في قضية اتهامه باغتصاب عارضة الأزياء كاثرين مايورجا في لاس فيجاس خلال عام 2009.
تأتي هذه الأخبار خلال فترة احتفال رونالدو بعيد ميلاده الـ 34، وهو الأول له في إيطاليا بعد انتقاله إلى يوفنتوس بداية الموسم الجاري، بعد 9 سنوات قضاها في ريال مدريد.
بيان رسمي من كارديف بعد إعلان وفاة "سالا"
أعلنت شرطة دورست عن وفاة الأرجنتيني إيميليانو سالا لاعب فريق نانت الفرنسي والذي كان على مشارف الانضمام لفريق كارديف سيتي الإنجليزي.
واكدت الشرطة في بيان رسمي على أنه تم التعرف على هوية الجنة التي تم العثور عليها داخل حطام الطائرة في الساعات الماضية حيث اتضح أنها جثة اللاعب الأرجنتيني سالا.
ونشر نادي كارديف سيتي بياناً رسمياً بعد إعلان وفاة سالا جاء فيه: نشعر بحزن شديد على أننا نُبلغ بهذا البيان بتاريخ 7 فبراير 2019 من شرطة دورست، تم إحضار الجثة إلى ميناء بورتلاند اليوم وتم التعرف عليها حيث أنها تعود لسالا، تم إبلاغ عائلة سالا وعائلة الطيار ديفيد، نقدم تعاطفنا وتعازينا القلبية لعائلة سالا، سيبقى هو وديفيد في افكارنا.
راموس حاول إصابة نجم برشلونة على طريقة محمد صلاح
حاول سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد إصابة مالكوم جناح برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو بين الفريقين في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وتعمد سيرجيو راموس شد ذراع مالكوك لإيقاعه على الأرض وإصابته كما فعل مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي مما أدى لإصابته في كتفه وغيابه لأكثر من 3 أسابيع وهي الإصابة التي أثرت على مستواه في مونديال روسيا مع منتخب مصر.
ونجا مالكوم من تعمد سيرجيو راموس لإصابته ووقع على الأرض فقط دون أن يتعرض لإصابة خطيرة كما حدث مع محمد صلاح.
كانت مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال ومدريد قد انتهت بالتعادل 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
برشلونة يرفض ارتداء القميص الأبيض في الموسم الجديد
رفض نادي برشلونة الإسباني ارتداء قميص يحمل لون فريق ريال مدريد في موسم 2020-2021 والذي يشبه علم كرواتيا.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ الشركة المصنعة لقميص برشلونة اقترحت القميص الاحتياطي لآخر موسم لجوسيب ماريا بارتوميو رئيسًا للفريق باللون الأبيض والذي يشبه احتياطي فريق هويسكا والذي يلعب في الدوري الدرجة الأولى الإسباني.
وأضافت أن برشلونة رفض هذه الألوان شكلًا وموضوعًا لكون الأبيض هو اللون المميز للغريم ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو اليوم في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
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