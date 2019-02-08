رياضة | عاجل.. إصابة قوية لنجم الأهلي الشاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة قوية لنجم الأهلي الشاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض أحمد أشرف قائد فريق الأهلي مواليد 2001 لإصابة قوية خلال مشاركته مع المارد الأحمر أمام بيراميدز في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا، على استاد النادي بفرع مدينة نصر، ضمن مباريات دوري 2001.

ويتقدم الأهلي بهدف دون رد على بيراميدز بهدف أحمد أشرف الذي أحرزه في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

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