رياضة | رسالة لاسارتي للاعبي الأهلي قبل مواجهة الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة لاسارتي للاعبي الأهلي قبل مواجهة الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التركيز في مباراة اليوم أمام حرس الحدود، لحصد النقاط الثلاث ومواصلة سلسلة النتائج المميزة.

كما حذر لاسارتي لاعبيه من عرضيات الفريق الضيف، والكرات المرتدة، والتي سيعتمد عليها في مباراة اليوم، خاصة وأنها الخطة التي يعامد عليها في المباريات التي تقام خارج ملعبه.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 42 نقطة

3- الأهلي 36 نقطة

4- المقاصة 31 نقطة

5- الانتاج الحربي 31 نقطة

6- المقاولون العرب 28 نقطة

7- المصري البورسعيدي 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 24 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 21 نقطة

16- الاتحاد السكندري 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 18 نقطة