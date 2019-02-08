ميسي الأعلى راتب شهري بين لاعبي العالم

تصدر الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي أيقونة فريق برشلونة الإسباني قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في العالم، حيث يحصل اللاعب على راتب شهري بقيمة 8.34 مليون يورو قبل احتساب الضرائب، بزيادة مرتين عما يتقاضاه منافسه وغريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي.

جاء هذا في تقرير الرواتب السنوي الذي تصدره مجلة «ليكيب» الفرنسية والذي يصنف أعلى 10 لاعبي كرة قدم أجرًا في أوروبا، ويستند التقرير على الرواتب الشهرية التي يتقاضها اللاعبون قبل احتساب الضرائب.

وذكر التقرير أن من بين هؤلاء اللاعبين العشرة، يوجد 5 في الدوري الإسباني الممتاز «الليجا»، واثنان في الدوري الفرنسي، ومثلهما في الدوري الإنجليزي الممتاز ، فيما يشارك الدوري الإيطالي الممتاز بلاعب واحد.

وقال التقرير إن لاعبي كرة القدم في الوقت الحالي يتقاضون أجورا ضخمة، مضيفا أن ما يتحصل عليه «البرغوث» الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، على أساس شهري يعد غير عادي، حتى بمعايير لاعبي الكرة.

ووقع نجم منتخب «التانجو» عقدا جديدا مع «البارسا» في نوفمبر من العام 2017، ما جعله يتصدر قائمة «ليكيب»، متفوقا حتى على رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني السابق الذي حل ثانيا في القائمة براتب شهري قيمته 4.1 مليون جنيه إسترليني (4.7 مليون يورو) قبل احتساب الضرائب.

وفي المركز الثالث حل الفرنسي أنطوان جريزمان نجم فريق أتلتيكو مدريد والذي يتحصل على 2.9 مليون إسترليني (3.3 مليون يورو) شهريا، في أعقاب تجديد عقده مع «الروخيبلانكوس» قبل كأس العالم التي أقيمت في روسيا أوائل الصيف الماضي.

واحتل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الرابع في القائمة، براتب شهري وصل إلى 2.7 مليون إسترليني (3.06 مليون يورو)، فيما جاء الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة خامسا بعائدات شهرية قوامها 2.5 مليون جنيه إسترليني (2.9 مليون يورو).

وفي المركز السادس حل الويلزي جاريث بيل نجم هجوم ريال مدريد براتب شهري قيمته 2.2 مليون إسترليني، ثم البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة في المركز السابع (2 مليون جنيه إسترليني)، قبل التشيلي أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد في المركز الثامن (2 مليون إسترليني).

وفي المركزين التاسع والعاشر، حل الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي براتب شهري بلغ 1.5 مليون جنيه إسترليني، الألماني المعتزل دوليا مسعود أوزيل نجم وسط آرسنال الإنجليزي، بواقع 1.4 مليون إسترليني، على الترتيب.