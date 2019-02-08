عودة نجم الدفاع البرشلوني بعد التعافي من الإصابه

جاءت تدريبات برشلونة، اليوم الجمعة، عودة الفرنسي صامويل أومتيتي، بعد تعافيه من إصابة الركبة التي تعرض لها في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أومتيتي شارك في التدريبات الجماعية للفريق الكتالوني.

وقال أومتيتي إنه سيبذل قصارى جهده من أجل المشاركة في مباراة البلوجرانا أمام فريقه السابق ليون الفرنسي، في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

وكانت آخر مباراة خاضها أومتيتي مع برشلونة في 24 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أمام أتلتيكو مدريد، وذلك بعد أن كان غائبًا لمدة تقترب من شهرين، أي أنه في آخر 4 أشهر لم يلعب إلا مباراة واحدة.

ويأمل إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، مشاركة عثمان ديمبلي في مباراة أتلتيك بلباو المقبلة، المقرر لها الأحد المقبل، على ملعب سان ماميس.

بينما واصل ليونيل ميسي، التدرب في الصالة الرياضية للتعافي من آلام إصابة الفخذ، التي تعرض لها أمام فالنسيا الأسبوع الماضي، وحرمته من المشاركة أساسيا أمام ريال مدريد في كأس الملك.

وشارك في المران أيضا من فريق الشباب، كل من إينياكي بينيا، الذي يعوض إصابة ياسبر سيليسن، وموسى واج، داني موير، وحارس المرمى أرنو تيناس.