التشكيل المتوقع.. 4 تغييرات للأهلي أمام حرس الحدود.. عودة ربيعة وباسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استقر الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي فريق حرس الحدود في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب إستاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من المسابقة.

وقد يلجأ لاسارتي لبعض التغييرات في التشكيل لاتباعه سياسة المداورة لإراحة اللاعبين، خاصةً بعد استعادة عدة أوراق خلال الفترة الماضية.

وتتمثل بعض التغييرات في الاعتماد على رامي ربيعة وباسم علي في الدفاع بعد تعافيهما من الإصابة، بدلا من أيمن أشرف والظهير الأيمن محمد هاني.

بينما قد يبدأ حسام عاشور أساسيًا بدلا من عمرو السولية في خط الوسط، ورمضان صبحي بدلا من الأنجولي جيرالدو الذي شارك أمام إنبي.

وبالتالي قد يتكون التشكيل المتوقع من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: باسم علي، رامي ربيعة، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حسام عاشور، كريم وليد "نيدفيد".

وسط الهجوم: حسين الشحات، ناصر ماهر، رمضان صبحي.

وفي الهجوم: جونيور أجايي.

وكان الأهلي فاز على إنبي يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة (2-1) بلقاء مؤجل، وسجل هدفي المارد الأحمر كل من أيمن أشرف والنيجيري جونيور أجايي.

يُذكر أن حامل لقب الدوري يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 36 نقطة من 17 مباراة، بينما يأتي الحرس في المرتبة الـ11 برصيد 24 نقطة من 20 لقاء.