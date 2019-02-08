محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الخميس العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
صور|النشيد الوطني السعودي واستقبال رسمي..ملخص زيارة تركي الشيخ للزمالك
المقاصة يوقف انطلاقة الإسماعيلي
قائمة الأهلي لمباراة الحرس.. عودة الشيخ وغياب هاني وصالح والسولية
مران الأهلي.. تدريبات ترفيهية من لاسارتي.. عودة هشام محمد.. وتأهيل ثلاثي الفريق
الإنتاج يفوز على الجونة بثلاثية ويقفز للمركز الرابع
بالصور.. عاشور يحتفل بوصوله لـ500 مباراة مع الأهلي في التتش
تقارير: باريس سان جيرمان عرض على "فينجر" تولي منصب المدير الرياضي
تقرير.. 5 أوراق قد تدعم الأهلي قبل مواجهة الحدود
رسميًا.. الأهلي يشكو عبدالله السعيد للفيفا
الزمالك يكشف حقيقة تغريم أيمن حفني في واقعة ودية المقاصة
مشهد لم يتكرر منذ رحيل البدري ضمن 5 تحديات للأهلي أمام الحدود
انفراج أزمة الأهلي وبيراميدز.. الحل "السحري" يرضي جميع الأطراف
مستشفى الأهلي.. سليمان يبدأ الجري الأسبوع المقبل.. والثلاثي يقترب من العودة
وضعوا الأغلال في قدميه.. صحيفة إسبانية تسلط الضوء على "جحيم" العريبي
تصنيف فيفا.. قفزة تاريخية للمنتخب القطري.. ومصر تحافظ على مكانتها أفريقيًا
بالمستندات.. هل حدث اختراق لقرار "كاف" بظهور رئيس الزمالك في اتحاد الكرة؟
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الخميس.. زيارة تركي آل الشيخ للزمالك.. شكوى الأهلي ضد السعيد.. وتصنيف فيفا للمنتخبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.