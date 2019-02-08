رياضة | أزارينكا تشارك في المكسيك المفتوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزارينكا تشارك في المكسيك المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت اللجنة المنظمة لبطولة المكسيك المفتوحة للتنس التي تقام في مدينة أكابولكو في الفترة من 25 فبراير الجاري وحتى 2 مارس المقبل مشاركة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا.

وأعلن المنظمون الليلة الماضية أن أزارينكا البالغة 29 عاما والمصنفة الـ48 عالميا حصلت على دعوة أو كما يطلق عليها "wild card" والتي تجعلها من المرشحين للقب البطولة الذي تعد الأمريكية سلون ستيفنز، المصنفة الرابعة عالميا، المرشحة الأولى للفوز به.

وبالإضافة إلى أزارينكا وستيفنز تحظى البطولة بمشاركة لاعبات مثل الأمريكية دانييل كولينز (المصنفة 23 عالميا) والكرواتية دونا فيكيتش (25) والرومانية ميخائيلا بوزارنيسكو (29) والتايوانية هسيه سو-وي (31).

وفي منافسات الرجال يعد الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميا، هو المرشح الأول للفوز باللقب.

وسيسعى نادال، بطل نسختي 2005 و2013 ، لحصد لقبه الثالث في البطولة أمام عدد من أفضل لاعبي التنس حاليا مثل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا والجنوب أفريقي كيفن أندرسون المصنف الخامس.

واعتذر عن البطولة أمس البلغاري جريجور ديميتروف المصنف الـ24 عالميا بسبب إصابة في الكتف ليحل محله البريطاني كاميرون نوري المصنف الـ64.

وتحظى البطولة أيضا بمشاركة الأمريكي جون إيسنر (المصنف التاسع) والأرجنتيني دييجو شفارتزمان (20) والأسترالي أليكس دي ميناور (28) والأمريكي ستيف جونسون (34) والإيطالي أندرياس سيبي (37).

كما تبرز مشاركة الإسباني ديفيد فيرير، الأكثر حصدا للقب البطولة بالتساوي مع النمساوي المعتزل توماس موستر بواقع أربعة ألقاب، والذي حصل على دعوة ليبدأ من أكابولكو جولة اعتزاله التي سيختتمها في برشلونة في أبريل ومدريد في مايو.

