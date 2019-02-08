رياضة | اتحاد الكرة يفجر مفاجأة نارية بشأن مباراة القمة

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كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن موعد تقديم الحلول المقترحة لحل أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرفض بيراميدز مواجهة الأهلي في الدوري قبل خوض الفريق الأحمر لمباراته أمام الزمالك المؤجلة من الدور الأول.

وقال عامر حسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "أون سبورت": "كل الحلول متاحة لإنهاء أزمة الأهلي وبيراميدز".

وأضاف: "لو استبدلنا موعد مواجهة الأهلي وبيراميدز يوم 28 من فبراير الجاري بلقاء القمة، سيكون هناك مشكلة لنادي الزمالك لأن الفريق سيكون له مباراة أمام بترو اتليتيكو في الكونفدرالية بعدها بثلاثة أيام".

وواصل: "لو رئيس الزمالك موافق على هذا الحل فهو لا يعلم الخريطة بشكل جيد، ولو يعرف ذلك فليخرج ويعلن موافقته على الاقتراح، وسأعلن عن الحلول يوم السبت المقبل".

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 42 نقطة

3- الأهلي 36 نقطة

4- الإنتاج الحربي 31 نقطة

5- المقاصة 31 نقطة

6- المقاولون العرب 28 نقطة

7- المصري البورسعيدي 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 24 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 21 نقطة

16- الاتحاد السكندري 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 18 نقطة