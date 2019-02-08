رياضة | اللجنة الأولمبية تؤكد استمرار إدريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة الأولمبية تؤكد استمرار إدريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لم يتقدم باستقالته ومستمر في منصبه.

أشار المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية أن ادريس مستمر ورئيس لجنة الأندية والهيئات والقيم ويمارس مهامه بشكل طبيعي ولم يصلنا استقالة كما تردد من أنباء خلال الساعات الماضية ونرجو من الجميع تحري الدقة فيما ينشر من أنباء عن اللجنة الأولمبية.

أوضح المهندس ياسر ادريس أنه مستمر في منصبه ومهامه باللجنة الأولمبية المصرية.

كشف ياسر ادريس عن أنه يغادر مع الدكتور علاء جبر كممثلان للجنة الأولمبية المصرية في اجتماعات الجمعية العمومية للتضامن الإسلامي.