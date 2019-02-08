رياضة | الأهلي يخشى مفاجآت الحدود في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخشى مفاجآت الحدود في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، وجها لوجه مع نظيره حرس الحدود، في السادسة مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لمواصلة سلسلة الانتصارات في بطولة الدوري ومطاردة الزمالك وبيراميدز على القمة، وحقق الأهلي الفوز في أخر مبارياته على إنبي بهدفين مقابل هدف، ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث برصيد 36 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 3 مباريات وتلقى 3 هزائم.

على الجانب الأخر يدخل فريق حرس الحدود مباراة اليوم، بقيادة مديره الفني طارق العشري، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، ويحتل الحرس المركز العاشر برصيد 24 نقطة، ونجح العشري في انتشال الفريق من المركز الأخير بعدما تولى المهمة خلفا لعماد سليمان وقدم مستوى مميز مع الفريق حتى الآن.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 42 نقطة

3- الأهلي 36 نقطة

4- الإنتاج الحربي 31 نقطة

5- المقاصة 31 نقطة

6- المقاولون العرب 28 نقطة

7- المصري البورسعيدي 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 24 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 21 نقطة

16- الاتحاد السكندري 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 18 نقطة