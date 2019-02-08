رياضة | جدول مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشهد اليوم الجمعة والموافق 8/ 2/ 2019 عدداً من المباريات القوية في مختلف الدوريات العالمية لذا؛ نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها.
كأس زايد للأندية الأبطال:
- النجم الساحلي × الرجاء المغربي:
اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 2 بصوت المعلق محمد حسين
الدوري السعودي:
- الفيحاء × الاتفاق:
اليوم في تمام الساعة الـ2:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sports 1 HD
- الباطن × الهلال:
اليوم في تمام الساعة الـ7:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sports 1 HD
الدوري المصري الممتاز:
- الأهلي × حرس الحدود:
اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة
الدوري الاسباني:
- بلد الوليد × فيا ريال:
اليوم في تمام الساعة الـ10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة
الدوري الايطالي:
- كييفو فيرونا × روما:
اليوم في تمام في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.