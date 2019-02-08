شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تتحمل 8 ملايين تكلفة تطبيق تقنية الـvar فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد الكرة على تحمل تكلفة تطبيق تقنية الفيديو VAR ، بعد اعتراض معظم الأندية خاصة الشعبية وهى الإسماعيلى والمصرى والاتحاد السكندرى على تحمل جزء منها ، بداعى أنها تمر بضائقة مالية، لذا قرر اتحاد الكرة تحمل التكلفة التى تصل إلى 400 ألف يورو بما يعادل 8 ملايين جنيه مصرى.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مع رؤساء ومسئولي أندية الدوري الممتاز، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمسابقات المحلية، وعقب الاجتماع أعلن أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي للمجلس، انه الاجتماع أسفر عن عدة قرارات، أهمها : أن الأندية أبدت استعدادها للتعاون فيما يخص اغلاق الملاعب التي ستقام عليها مباريات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، وتقديم كل التسهيلات المتاحة لانجاح البطولة، وطالبت بعض الأندية بالمساعدة في توفير الملاعب البديلة للملاعب التي تقام عليها مبارياتها حاليا وتحمل التكاليف اللازمة، ووعد رئيس الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الأمر، كما تم الاتفاق على تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بوضع المواعيد المناسبة للمباريات المتبقية من جدول الدوري وكأس مصر، خلال الفترة القادمة وعرضها على مجلس الإدارة لضمان الحيادة والعدالة الكاملة بين الأندية، وأبدى مسئولي الأندية التعاون لانهاء المسابقتين بالشكل اللائق وحفاظا على مصالح الأندية والكرة المصرية.