وست هام يسلم الشرطة أدلته بشأن الواقعة العنصرية ضد محمد صلاح

صدى البلد

سلم فريق وست هام يونايتد لكرة القدم أدلته إلى الشرطة البريطانية بعد استكمال تحقيق في واقعة عنصرية تعرض لها محمد صلاح لاعب ليفربول خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز في استاد لندن يوم الاثنين.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وجهت فيه إهانات عنصرية لفظية إلى اللاعب المصري الدولي (26 عاما) بينما كان ينفذ ضربة ركنية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال المستخدم الذي نشر الفيديو على موقع تويتر "ذهبت إلى مباراة وست هام ضد ليفربول وشعرت بالاشمئزاز مما سمعته. أناس كهؤلاء لا...