محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الجمعة مع عدد متنوع من المباريات في البطولات المختلفة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة الدوري المصري 06:00 ـ الأهلي vs حرس الحدود ـ القناة الناقلة: النيل للرياضة. الدوري الإيطالي 09:30 - كييفو vs روما الدوري الألماني 09:30 ـ ماينتس 05 vs باير ليفركوزن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 02:45 - الفيحاء vs الاتفاق "حسين السيد" - القناة الناقلة: KSA Sport.

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي والحرس وظهور محتمل لحسين السيد.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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