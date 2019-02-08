الأهلى يواجه أول أغسطس الأنجولى بالبطولة الأفريقية لأندية السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم فريق الأهلى مع نظيره أول اغسطس الأنجولى فى إطار أولى جولات البطولة الأفريقية لأندية السلة والتى يستضيفها النادى الأحمر فى الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجارى بصالة الأمير عبد الله الفيصل . ويقع الأهلى فى المجموعة بجانب أندية كلا من أول أغسطس الأنجولى، فيروفيارو الموزمبيقى و ار اى جى الرواندى . ومن المقرر أن يلتقى الفريق غدا مع بطل موزمبيق، ثم مع R E G بطل رواندا على الترتيب.

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