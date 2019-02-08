مواعيد المباريات بالدوريات الأوروبية والمصري الممتاز وكأس زايد للأندية

أسامة حافظ تقام، اليوم الجمعة، مباريات في بطولات أوروبا والدوري الممتاز وأبرزها.. الدوري المصري الممتاز

الأهلي مع حرس الحدود 6:00 مساء كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019

النجم الساحلي مع الرجاء الرياضي 6:00 مساء الدوري الإسباني الدرجة الأولى

بلد الوليد مع فياريال 10:00 مساء الدوري الإيطالي الدرجة A

كييفو فيرونا مع روما 9:30 مساء الدوري الألماني الدرجة الأولى

ماينز مع باير ليفركوزن 9:30 مساء الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

ديجون مع مارسيليا 9:45 مساء

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