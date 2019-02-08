اونلاين | كورة ستار مباراة الاهلي ضد حرس الحدود بث مباشر On Sport

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كورة ستار مباراة الاهلي ضد حرس الحدود بث مباشر On Sport

يحل حرس الحدود ضيفًا على الأهلي في استاد برج العرب يوم الجمعة القادم 8 فبراير 2019، الموافق 3 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز 2018-19.

حقق الشياطين الحُمر فوزًا مهمًا في مشواره نحو الصدارة على حساب

إنبي بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 13 في الدوري المصري، وبهذا الانتصار رفع المارد الأحمر رصيده للنقطة 36 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصداراة، فبعد أن خاض الفريق 17 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم.

يقدم فريق حرس الحدود موسمًا غير مقنعًا حتى الآن في الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق الجونة، وخسروا هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة خلف سموحة الذي يحتل المركز التاسع، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في ست مباريات، وتعادل مثلهم وخسر في 8 مواجهات.

بطاقة مباراة الأهلي Vs حرس الحدود

البطولة : الدوري المصري .

الجولة : الأسبوع 21 .

ملعب المباراة : استاد السلام .

التعليق الصوتي : لم يحدد بعد .

القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) .

وقت المباراة : الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+).

تاريخ المباراة : الجمعة ( 08-02-2019 ) .

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

يعاني الأهلي في الفترة الأخيرة من عدد من الغيابات في صفوفه بداعي الإصابة مثل، مروان محسن، أحمد فتحي، محمد نجيب، محمد محمود، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، ولن يفتقد الشياطين الحُمر أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

سيدخل المدرب مارتن لاسارتي بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه منذ توليه المهمة، وسيدفع في مركز حراسة المرمى بمحمد الشناوي، وأمامه الرباعي على معلول، سعد سمير، محمد هاني، كريم نيدفيد، وفي الوسط سيعود عاشور بجانب السولية بعد تعافيه من الإصابة، وأمامهم الثلاثي حسين الشحات، جيرالدو، ناصر ماهر، وفي الأمام جونيور أجايي.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - سعد سمير - محمد هاني - كريم نيدفيد

حسام عاشور - عمرو السولية

حسين الشحات - ناصر ماهر - جيرالدو

جونيور أجايي

الغيابات والتشكيل المتوقع لحرس الحدود

لن يغيب عن فريق حرس الحدود أي لاعب للإصابة أو للإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في مواجهة الأهلي بالجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

سيدفع المدرب طارق العشري بأحمد الشيخ ومحمد عبد الفتاح في خط الدفاع، وسيواصل الاعتماد على أماديا رينيه لقيادة خط الهجوم في هذا اللقاء.

التشكيل | 4-3-2-1

أحمد السعدني

محمد طارق - أحمد الشيخ - محمد عبد الفتاح - محمد الشبيني

مصطفى جمال - إيدو موسيس - خالد سامي - بوزاس فاسيليوس

أحمد فليكس - إبراهيم عدب الخالق - عبد الله جمعة

أماديا رينيه

