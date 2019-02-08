رياضة | تشيلسي يحدد مبلغا خياليا للتخلي عن هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يحدد مبلغا خياليا للتخلي عن هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي مرونة في التنازل عن خدمات البلجيكي إيدين هازارد مهاجم الفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان تشيلسي فشل في تجديد تعاقد لاعبه، والذي ينتهي تعاقده العام المقبل.

وأفادت تقارير بريطانية أن النادي اللندني حدد بالفعل سعر هازارد للصيف القادم، وهو 100 مليون جنيه استرليني.

ورغم القدرات الكبيرة للنجم البلجيكي، إلا أن المبلغ المطلوب يُعد صادماً نظراً لبقاء موسم واحد في عقده مع النادي الإنجليزي.

وكان ريال مدريد الإسباني، أبدى رغبته أكثر من مرة في ضم هازارد خاصةً بعد فشل إيسكو واحتمال التخلي عنه خلال سوق الانتقالات المقبل.

ويرغب فلورينتينو بيريز رئيس النادي، في ضم نجم كبير يبني حوله تشكيلة جديدة بعد رحيل كريستيانو رونالدو واقتراب عدد من اللاعبين من اللحاق به أبرزهم لوكا مودريتش وتوني كروس ومارسيلو وكريم بنزيمة وجاريث بيل، بالمستقبل.