رياضة | ريال مدريد يتلقى صدمة قوية قبل لقاء الإياب أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتلقى صدمة قوية قبل لقاء الإياب أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي ريال مدريد الاسباني عن طبيعة إصابة لاعبه ماركوس يورينتي والذي تعرض لها خلال لقاء الكلاسيكو مساء يوم الأربعاء، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وأكد الموقع الرسمي لريال مدريد، أن يورينتي يعاني من إصابة عضلية من الدرجة الثانية في عضلات الساق اليسرى، ولم يفصح عن مدة غياب اللاعب عن المباريات المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن "يورينتي" سيغيب عن الملاعب لنحو شهر.

وفي حال تأكد غياب يورينتي لمدة شهر، فلن يشارك في ديربي مدريد أمام أتلتيكو في الدوري السبت المقبل، بالإضافة إلى مباراة أياكس في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم 13 فبراير الجاري.

كما سيغيب اللاعب عن مباراة العودة أمام برشلونة في كأس اسبانيا يوم 27 فبراير الجاري.