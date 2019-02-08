الان تتابع مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر في الدوري المصري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365:

تقام في السادسة مساء اليوم الجمعة الموافق 8-2-2019 مباراة الأهلي وحرس الحدود ضمن المباريات المؤجلة من الجولة 21 في الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 33 نقطة قبل مواجهة الحدود على استاد بتروسبورت في الجولة الـ21 من الدوري.

مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر في الدوري المصري

جمع النادي الأهلي نقاطه بعد أن خاض 16 لقاء ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر مثلهما واستقبلت شباكه 12 هدفا بينما سجل 25 هدفا.

مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر في الدوري المصري

على الجهة الأخرى يحتل نادي الحدود المركز العاشر برصيد 24 نقطة جمعهم في 20 مباراة بعد الفوز في 6 والتعادل في مثلهم والهزيمة في 8 مباريات أحرز هجوم الحرس 21 هدف بينما استقبل شباكه 24 هدفا.

مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر في الدوري المصري

يعاني الأهلي في الفترة الأخيرة من عدد من الغيابات في صفوفه بداعي الإصابة مثل، مروان محسن، أحمد فتحي، محمد نجيب، محمد محمود، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم ولن يفتقد الشياطين الحُمر أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر في الدوري المصري

ويعول الجهاز الفنى للأهلي الكثير على مباراة الحدود من أجل مواصله نغمة الانتصارات، خاصة أنها أمام فريق يجيد اللعب أمام الكبار.

مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر في الدوري المصري

ويتطلع الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية في بطولة الدوري، ويرغب في الفوز على حرس الحدود بعدما فاز في المباريات الأربع الأخيرة محلياً حيث هزم كلا من سموحة والمقاصة ووادي دجلة وإنبى.

مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

البطولة: الدوري المصري لكرة القدم

المباراة: الأهلي ضد حرس الحدود

الملعب: استاد بتروسبورت

الموعد: اليوم الجمعة الموافق 8-2-2019 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

ستذاع المباراة على قنوات اون تى في سبورت والنيل الأرضية والفضائية.