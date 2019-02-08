الان تتابع مشاهدة مباراة الهلال والباطن بث مباشر في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

يلتقي فريق الهلال بفريق الباطن اليوم الجمعة الموافق 8-2-2019 في الجولة التاسعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة الهلال والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

ويحل نادي الهلال متصدر الدوري السعودي ضيفاً ثقيلاً على مستضيفه الباطن في الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مشاهدة مباراة الهلال والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

ويبدأ موعد البث المباشر لمواجهة الهلال ضد الباطن مساء اليوم الجمعة في الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والربع بتوقيت السعودية عبر قناة KSA SPORT بجودة عالية HD.

مشاهدة مباراة الهلال والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

ويحاول الهلال توسيع فارق النقاط بينه وبين الوصيف الجار نادي النصر العالمي إلى ست نقاط بعد مرور 19 جولة على عمر مسابقة الدوري السعودي.

مشاهدة مباراة الهلال والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

ويمتلك الهلال الآن 43 نقطة ومنقوص من مباراة أمام الباطن التي تلعب اليوم، في حين يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

مشاهدة مباراة الهلال والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

وفي حال فاز الهلال على الباطن الجمعة سيرتفع رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب.

مشاهدة مباراة الهلال والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

وقبل المباراة المهمة كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي، عن عدم جاهزية اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لخوض مباراة الهلال أمام نادي الباطن اليوم في الجولة التاسعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة الهلال والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

التقارير المقربة من الزعيم الهلالي أكدت عدم جاهزية اللاعب لخوض مباراة الغد في بطولة الدوري السعودي، حيث يرغب زوران في تجهيز اللاعب بدنياً.

مشاهدة مباراة الهلال والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

وتعاقدت إدارة الهلال مع اللاعب الإيطالي، قادماً من نادي تورنتو الكندي الناشط في الدوري الأمريكي.

مشاهدة مباراة الهلال والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

ويدخل الزعيم هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير على حساب الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الهلال والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

ويأتي الهلال في صدارة جدول الترتيب برصيد 43 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، فبعد مرور 18 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

مشاهدة مباراة الهلال والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي

البطولة: دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

المباراة: الباطن ضد الهلال الأسبوع: 19

الملعب: ملعب نادي الباطن

التوقيت: اليوم الجمعة الموافق 8-2-2019 في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والربع بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة:

قناة KSA SPORT بجودة عالية HD