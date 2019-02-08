علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز، على زيارته اليوم لمقر نادي الزمالك بميت عقبة. ونشر "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة من زيارته للزمالك وعلق عليها قائلًا: "تشرفت اليوم بزيارة نادي الزمالك الكبير". وكان تركي آل الشيخ قد قام بزيارة اليوم لنادي الزمالك لافتتاح المبني الاجتماعي بالنادي وتفقد المنشآت داخل القلعة البيضاء، قبل أن يتوجه لمنزل رئيس الزمالك لتناول وجبة العشاء.

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من تركي آل الشيخ على زيارته لنادي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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