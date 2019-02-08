شكرا لقرائتكم خبر عن لهيطه يطير إلى نيجيريا لمعاينة ملعب ودية منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير إيهاب لهيطة مدير المنتخب إلى نيجيريا الأسبوع المقبل لمعاينة ملعب المباراة الودية التى تجمع الفراعنة أمام النسور يوم 26 مارس المقبل، بعد الأنباء التى ترددت حول سوء أرضية الملعب.

قرر مدير المنتخب معاينة الملاعب وفندق الإقامة على أن يحسم مسألة تغيير الملعب من عدمه عقب الجولة التفقدية هناك.