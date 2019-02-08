شكرا لقرائتكم خبر عن أين إيهاب عبد الرحمن بطل ألعاب القوى.. رئيس الاتحاد يجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيف الله شاهين رئيس اتحاد العاب القوى أن إيهاب عبد الرحمن لاعب المنتخب و الذى تم إيقافه بسبب إيجابية العينة الخاصة به والتى تم سحبها بمعرفة الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات يتم انتهاء العقوبة خلال العام المقبل و بالتحديد يوم 17 ييوليو من عام 2020 .
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن اللاعب لا يخضع لتدريبات جماعية مع لاعبى المنتخب بسبب العقوبة التى تمنع مشاركته فى أى تدريبات و بطولات ضمن خطة الاتحاد ، ولكن التدريبات الخاصة حرة شخصية له ، حيث يتم التواصل بين الاتحاد و اللاعب لمتابعة اخر تطورات أزمة إيقافه .
وأَضاف شاهين انه يتم فى الفترة الحالية اتصالات ومحاولات مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة أشرف صبحى ، والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات برئاسة أسامة غنيم ، للوصول إلى حل فى أمة إيقاف اللاعب، وتخفيف العقوبة لتصبح 4 أشهر بدلا من 4 سنوات وليتم تجهيزه وإعداده للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو 2020 .
يذكر أن إيهاب عبد الرحمن تقرر إيقافه عامان و بعد تقدمه باستئناف على قرار العقوبة تم مضاعفة العقوبة لتصبح 4 سنوات، لتقضى على أى حلم للمشاركة فى أى بطولة الفترة المقبلة.
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