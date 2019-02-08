شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا اليوم استعدادا لمواجهة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، اليوم الجمعة، معسكرا مغلقا اليوم الجمعة، في منطقة التجمع الخامس استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها غدا السبت، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى الممتاز.

الزمالك يدخل المواجهة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 45 نقطة بعد خوض 18 مباراة فاز خلالها الفريق الأبيض فى 14 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وتعرض لهزيمة وحيدة طوال منافسات النسخة الحالية من البطولة كانت أمام النجوم فى الدور الأول من البطولة، بينما يتواجد النجوم فى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة حصدها فى 20 مباراة من الفوز فى خمس مباريات والتعادل فى 6 مباريات والخسارة فى 9 لقاءات.