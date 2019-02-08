رياضة | أرسنال يضع خطة الإطاحة بـ"أوزيل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يضع خطة الإطاحة بـ"أوزيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية عن خطة نادي أرسنال الإنجليزي، لإجبار لاعبه الألماني مسعود أوزيل على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة "بي بي سي" أن نادي أرسنال يرغب في الإطاحة بلاعبه الألماني مسعود أوزيل، خلال الفترة المقبلة، بعد خروجه من حسابات أوناي إيمري المدير الفني للفريق، وذلك لتوفير راتبه الاسبوعي والذي يبلغ 350 ألف استرليني.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن أوناي إيمري مدرب أرسنال يتعمد إبعاد "أوزيل" عن التشكيلة الأساسية للأرسنال لإجباره على التفكير في الرحيل ومناقشة العروض المقدمة له.

وترغب عدة أندية في الحصول على خدمات أوزيل في الميركاتو الصيفي أبرزها إنتر ميلان الإيطالي.