رياضة | سبب يمنع هازارد من تحقيق حلم انتقاله إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبب يمنع هازارد من تحقيق حلم انتقاله إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن حلم البلجيكي إيدين هازارد بالانتقال إلى ريال مدريد أصبح مهدداً بسبب رغبة الرئيس فلورنتينو بيريز بضم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن هازارد يريد بالانتقال إلى ملعب السانتياجو برنابيو، وستكون صفقة سهلة على الميرينجي لأن عقده سينتهي عام 2020.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن ريال مدريد يستهدف ضم نيمار من باريس سان جيرمان في الصيف المقبل،رغم أن الصفقة لن تقل 200 مليون جنيه إسترليني، ويحتمل ألا يتجه بيريز نحو هازارد الذي سيكلف 100 مليون إن نجح بالتوقيع مع المهاجم البرازيلي.

وكشف التقرير أن هازارد سينتظر ما إذا كان الريال سوف يحسم صفقة نيمار أم سيأتي ويتفاوض مع البلجيكي لضمه وتحقيق حلمه، ويقدم هازارد مستوى مميز مع البلوز هذا الموسم.