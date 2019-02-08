كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق يحيى: أنطوي أفضل مهاجم أجنبي في مصر بعد فلافيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح طارق يحيى المدير الفني السابق لسموحة بأن جون أنطوي جم مصر المقاصة هو أفضل مهاجم أجنبي في مصر بعد فلافيو نجم الأهلي السابق. وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "الملاعب ليس لها طعم بدون جمهور ونخوض المباريات كأننا في جنازة". وواصل :"أنطوي من أفضل المهاجمين الأجانب في مصر بعد فلافيو". كما أكد طارق يحيى المدير الفني السابق لسموحة بأن الأهلي سيكون منافس قوي للزمالك وبراميدز لو فاز بالمبارتين المؤجلتين المتبقيتين له. وواصل: "الأهلي سيكون منافس قوي للزمالك وبراميدز لو فاز بالمبارتين المؤجلتين المتبقيتين له". واختتم يحيى تصريحاته قائلاً : " الإسماعيلي يمتلك حاليا فريق قوي تحديدا بعد عودة متولي والمحمدي".

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | طارق يحيى: أنطوي أفضل مهاجم أجنبي في مصر بعد فلافيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.