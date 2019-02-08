تركي آل الشيخ يقوم بحولة تفقدية للمنشآت الجديدة في الزمالك

قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بجولة تفقدية للمنشآت الجديدة داخل نادي الزمالك. وكان مسئولو الزمالك قد استقبلوا تركي آل الشيخ بالورود داخل مقر القلعة البيضاء فور وصوله. وكان رئيس الزمالك قد أعلن عقد مؤتمر مشترك مع المستشار تركي آل الشيخ في مقر النادي الأبيض.

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