شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق البطولة الأفريقية لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الجمعة، فعاليات البطولة الأفريقية لأندية السلة والتى يستضيفها النادى الأهلى فى الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجارى .

ويقع الأهلى فى المجموعة D بجانب أندية كلا من أول أغسطس الأنجولى ، و فيروفيارو اموزمبيقى ، و ار اى جى الرواندى .

وتقام منافسات البطولة بصالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة .

وعلى مستوى مباريات فريق سموحة و الذى يشارك فى البطولة أيضا ، فتقام مبارياته بمدغشقر فى الفترة من 15 إلى 17 فبراير الجارى