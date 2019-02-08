شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يخوض وديتين استعدادا لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب،بقيادة عماد النحاس،المدير الفني،خوض مباراتين وديتين امام سيراميكا كليوباترا والانتاج الحربي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 22 للدوري 15 فبراير الجاري.

ويلتقي الذئاب مع سيراميكا غدا الجمعة،بملعب الجبل الاخضر،ومع الانتاج الحربي الاحد المقبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز ب 8 مباريات و4 تعادلات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 27 هدفا ودخل مرماه 23 هدفا.