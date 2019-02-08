تركي آل الشيخ: بابي مفتوح للنادي الأهلي وأنا من كبار مشجعيه

عمر سلامة

قال المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية بالسعودية، مالك نادى بيراميدز، إن مصر من أفضل الدول التى يوجد بها استثمار رياضى.

وأضاف آل الشيخ، فى تصريحات تلفزيونية، قائلا: "يجب على الجميع بما فيهم الجمهور مساندة المستثمر وتدعيمه حتى تتكرر التجربة مرات أخرى".

وتابع: "لو كان الهدف من إنشاء بيراميدز هو كيد النادي الأهلى، لما كنت أنفقت كل هذة المبالغ فيكفينى أن أنفق من 1 إلى 2% وكنت سأحقق ما أريده".

وأكد: "أن بابه مفتوح للنادى الأهلى ولكن ليس للإدارة الحالية، وأنه من كبار مشجعي النادى الأهلي".