موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقنوات الناقلة

لاعبي الأهلي وحرس الحدود كتبت: سارة جاب الله يستضيف فريق الأهلي مساء اليوم الجمعة حرس الحدود علي ملعب السلام ، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز. موعد مبارة الأهلي وحرس الحدود تنطلق مباراة الأهلي وحرس الحدود في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود تذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود بشكل حصري علي قناة أون سبورت والنيل الرياضية بتعليق حاتم بطيشة. يدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 36 بفارق تسعة نقاط عن المتصدر الزمالك، بينما يحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة. جدير بالذكر مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين أنتهت بفوز الأهلي علي حرس الحدود بهدفين نظيفين.

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