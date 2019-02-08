برشلونة يبحث عن بديل لميسي

كتبت: سارة جاب الله

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن كيفية تعويض ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني بعد اعتزاله.

وصرح بارتوميو بأن ميسي شيخبر النادي باعتزاله قبل أن يتخذ القرار، وعلى النادي أن يسعى ويخطط من أجل وجود بديل لليو.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية: "تعاقدنا

مع أكثر من لاعب شاب يتمتع بموهبة كبيرة، لمواصلة النجاح الذي يعيشه برشلونة مع ليونيل، ونسعى للقيام بأفضل أداء لنا من أجل برشلونة".

واختتم: "ستنتهي ولايتي مع برشلونة بعد عامين، وأريد أن أترك برشلونة أفضل للرئيس المقبل

من أجل جماهير هذا النادي العظيم".

وصعد ليونيل ميسي للفريق الأول لبرشلونة في عام 2004 تحت قيادة المدرب فرانك رايكارد، ومنذ ذلك الحين وهو باق في صفوف الفريق ، وكتب التاريخ للنادي الكتالوني في جميع البطولات.

جدير بالذكر ميسي يبلغ من العمر 31 عاماً سيكمل موسمه السادس عشر مع برشلونة، وينتهي عقده في صيف 2021، وحينها سيكون بعمر الـ34.