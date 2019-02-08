مالك نادي بيراميدز يكشف حقيقة محاربته للأهلي

تركي ال الشيخ

كتب - عادل أبو الفضل

أكد تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، إنه يتمنى وصول الفريق إلى كأس العالم للأندية قبل الفرق السعودية.

وقال آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية "طموحاتي

كبيرة مع بيراميدز، وأتمنى من خلاله أن أصل إلى العالمية قبل الأندية السعودية".

وعن موقفه من الأهلي أشار "لم

أصرف الملايين وأبني نادي بيراميدز لمحاربة وكيد الأهلي، وإنما لرغبتي في إنشاء كيان ينافس على البطولات".

وأستطرد: "خلافي مع أشخاص في مجلس إدارة الاهلي، وليس النادي ككيان والذي أكن له الحب وأقدر جماهيره".