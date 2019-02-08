مالك نادي بيراميدز يكشف حقيقة محاربته للأهلي

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أكد تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، إنه يتمنى وصول الفريق إلى كأس العالم للأندية قبل الفرق السعودية.
وقال آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية "طموحاتيكبيرة مع بيراميدز، وأتمنى من خلاله أن أصل إلى العالمية قبل الأندية السعودية".
وعن موقفه من الأهلي أشار "لم
وأستطرد: "خلافي مع أشخاص في مجلس إدارة الاهلي، وليس النادي ككيان والذي أكن له الحب وأقدر جماهيره".
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