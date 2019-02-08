آل الشيخ: أنا محب للنادي الأهلي.. ولكن مجلس الإدارة هو المشكلة

تركي ال الشيخ

كتب - عادل أبو الفضل

أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، أنه مازال محب لكيان النادي الأهلي.

وقال آل الشيخ في تصريحات

لفضائية on sport "أعشق النادي الأهلي ككيان، ولكن مشكلتي في الوقت الحالي مع مجلسالإداراة، وهو ما يجب أن تدركه الجماهير".

وتابع "انا على تمام الإستعداد للتعاون مع أي مجلس إدارة في النادي الأهلي غير المجلس الحالي، خاصة وان خلافي بشكل مباشر معه".