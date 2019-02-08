تركي آل الشيخ: تحملت نفقات انتقال عبدالله السعيد 3 مرات

عبد الله السعيد

كتب - عادل أبو الفضل

تحدث المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، عن موقفه من عبدالله السعيد لاعب فريقه الأهلي، ولاعب الأهلي السابق.

وقال آل الشيخ في تصريحات لفضائية on sport "أنقذت إدارة الاهلي من انتقال عبد الله السعيد للزمالك، وتكفلت بمبلغ مالي كبير

من أجل أن يجدد اللاعب عقده مع الأهلي".

وواصل: "فوجئت بعد ذلك بأن اللاعب تم تجميده ومطالبتي بانتقاله إلى فريق آخر، وتوجه السعيد إلى فنلندا، ثم بعد ذلك إلى أهلي جدة".

وتابع: "كنت أخبرت اللاعب أني لن أتركه وبالتالي كنت أحاول أن أكون معه دائماً حتى لا أحنث بوعدي، وعندما تم فسخ عقده مع أهلي جدة تعاقدت معه في بيراميدز".

وأردف: "هل من المنطقي أن يطالب الأهلي بقيمة الشرط الجزائي لعبدالله السعيد بعد أن تحملت نفقات انتقاله 3 مرات في فترة قصيرة".

وأشار: "إدارة الأهلي كانت تسعى لإثبات أنها تطبق مباديء معينة فقط".