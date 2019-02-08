انت الان تتابع الزمالك يعلن نتائج زيارة تركي آل الشيخ في بيان رسمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ ص

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا منذ قليل يعلن فيه نتائج زيارة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، للنادي. وأوضح البيان أن رئيس الزمالك و المستشار تركي آل الشيخ قد اتفقا علي دعم نادي الزمالك، بصفته رئيس الاتحاد العربي وحدد أوجه الدعم في الأتي: المساهمة في جزء من تكاليف مشروع بناء إستاد نادي الزمالك الجديد كهدية منه للنادي وجماهيره العريضة بالاضافة للمساعدة في توفير رعاة للمشروع ويتحمل المستشار تركي آل الشيخ تكاليف التعاقد مع لاعب عالمي ينضم للفريق في الصيف المقبل.

كما سيدعم رئيس الاتحاد العربي القناة الخاصة بنادي الزمالك بعد الانتهاء من تحضير الأوراق الرسمية.ويتحمل رئيس الاتحاد العربي تكاليف ملابس فريق نادي الزمالك في الموسم المقبل.وقام تركي آل شيخ بزيارة ودية لنادي الزمالك مساء الخميس، بصفته رئيسا للاتحاد العربي، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء