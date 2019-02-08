سالا مات.. التعرف على جثة اللاعب المفقود رسميا

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٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص
بعد مرور ما يقرب من 19 يوما على سقوط الطائرة التي كانت تقل الأرجنتيني إيميليانو سالا مهاجم فريق كارديف سيتي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والطيار الخاص بها، في القنال الإنجليزي، أعلنت الشرطة البريطانية، في بيان رسمي اليوم، أنه جرى التعرف رسميا على جثة سالا، بعد أن نقلت إلى ميناء بورتلاند يوم الخميس، وحولت إلى الطب الشرعي بأحد مستشفيات الجزيرة بجنوب إنجلترا، بعد انتشالها باستخدام مركبة يتم التحكم فيها عن بعد، في ظل ظروف عصيبة صاحبت العملية.
وكانت الطائرة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني سالا البالغ من العمر 28 عامًا إلى ويلز قادما من فرنسا، بعد توقيعه عقود الانضمام إلى صفوف كارديف سيتي، قد اختفت من على شاشات الرادار أثناء عبورها القنال الإنجليزي.وبعد الإعلان عن وقف عمليات البحث الرسمية عن اللاعب في 24 يناير الماضي، تم جمع 260 ألف جنية
وكانت الطائرة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني سالا البالغ من العمر 28 عامًا إلى ويلز قادما من فرنسا، بعد توقيعه عقود الانضمام إلى صفوف كارديف سيتي، قد اختفت من على شاشات الرادار أثناء عبورها القنال الإنجليزي.
وبعد الإعلان عن وقف عمليات البحث الرسمية عن اللاعب في 24 يناير الماضي، تم جمع 260 ألف جنية إسترليني (340 ألف دولار) لتمويل عملية البحث الخاصة.
وانتتشلت فرق الإنقاذ البريطانية، الجثة يوم الخميس، من داخل حطام الطائرة، باستخدام مركبات عملت في "ظروف صعبة" لسحب جسم الطائرة المحطم من الماء، بحسب ما أفاد المسؤولون في فرع التحقيق بالحوادث الجوية في بريطانيا.
وأعاق الطقس السيئ الجهود المبذولة لاستعادة الطائرة، التي لا تزال على عمق تحت 67 مترا تحت الماء، وعلى بعد 21 ميلا قبالة ساحل جيرنسي في القناة الإنجليزية.
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