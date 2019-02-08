انت الان تتابع سالا مات.. التعرف على جثة اللاعب المفقود رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص

بعد مرور ما يقرب من 19 يوما على سقوط الطائرة التي كانت تقل الأرجنتيني إيميليانو سالا مهاجم فريق كارديف سيتي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والطيار الخاص بها، في القنال الإنجليزي، أعلنت الشرطة البريطانية، في بيان رسمي اليوم، أنه جرى التعرف رسميا على جثة سالا، بعد أن نقلت إلى ميناء بورتلاند يوم الخميس، وحولت إلى الطب الشرعي بأحد مستشفيات الجزيرة بجنوب إنجلترا، بعد انتشالها باستخدام مركبة يتم التحكم فيها عن بعد، في ظل ظروف عصيبة صاحبت العملية.

وكانت الطائرة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني سالا البالغ من العمر 28 عامًا إلى ويلز قادما من فرنسا، بعد توقيعه عقود الانضمام إلى صفوف كارديف سيتي، قد اختفت من على شاشات الرادار أثناء عبورها القنال الإنجليزي.وبعد الإعلان عن وقف عمليات البحث الرسمية عن اللاعب في 24 يناير الماضي، تم جمع 260 ألف جنية