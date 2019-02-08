انت الان تتابع تركي آل شيخ يكشف سر جديد في أزمة السعيد مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ ص

تمنى تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي، ومالك نادي بيراميدز فوز المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، موضحاً أنه يتوقع أن تنجح مصر في تنظيم فعاليات البطولة لأن رئيسها وحكومتها تبحث دائماً عن الأفضل. وشدد الرئيس الشرفي السابق في لقائه التلفزيوني مع سيف زاهر عبر قناة ON سبورت على أن عودة الجماهير و استضافة مصر لمثل هذه البطولات الكبرى شئ جيد ويتمنى نجاح البطولة وخروجها في أفضل تنظيم.

وتابع تركي آل شيخ قائلاً:"أتمنى من كل قلبي أن تفوز مصر ببطولة أفريقيا، وأن يرفع كابتن المنتخب المصري كأس البطولة وأن يكون عبدالله السعيد هو قائد المنتخب".وكشف تركي آل شيخ أن عبدالله السعيد عندما وقع للنادي الأهلي كان على ضمانته الشخصية موضحاً أنه قال له أثناء جلسة التجديد للأهلي:" وقع يا عبدالله



وتابع تركي آل شيخ قائلاً:"أتمنى من كل قلبي أن تفوز مصر ببطولة أفريقيا، وأن يرفع كابتن المنتخب المصري كأس البطولة وأن يكون عبدالله السعيد هو قائد المنتخب".

وكشف تركي آل شيخ أن عبدالله السعيد عندما وقع للنادي الأهلي كان على ضمانته الشخصية موضحاً أنه قال له أثناء جلسة التجديد للأهلي:" وقع يا عبدالله وأنا أضمن لك كل شئ برقبتي، وما لا يعرفه أحد أنني دفعت فلوس صفقة عبدالله السعيد 3 مرات وبعد ذلك يقول لي لا أريد اللاعب".

وتابع رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تصريحاته قائلًا:" بعد انتهاء عقد عبدالله مع النادي الفنلندي رفض مسؤلو الأهلي عودة اللاعب وهنا طلب نادي أهلي جدة اللاعب وعند توقيع العقود قال مسؤولو النادي الأهلي سنضع أي مقابل مادي للصفقة مجرد رقم في العقد من أجل تهدئة الجماهير ليس أكثر وبالفعل تم وضع مليون دولار في العقد".