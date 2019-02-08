انت الان تتابع رسالة تركي آل شيخ لمجلس الأهلي:ما تفعلونه لا قيمة له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ ص
علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على الشكوى التي تقدم بها مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ضد عبد الله السعيد ونادي أهلي جدة السعودي، خلال حواره مع برنامج "ملعب أون" الذي يقدمه سيف زاهر على قناة أون سبورت، قائلا: "إدارة الأهلي طلبت مني التدخل لتجديد عقد عبدالله السعيد، وبالفعل تكفلت بالتجديد وتحملت الصفقة بالكامل، وفوجئت بعد ذلك أنهم أعلنوا عدم رغبتهم في بقاء اللاعب، وتدخلت في الأمر ووفرت له عرض فنلندي وتحملت أنا قيمة العقد".
وتابع رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تصريحاته، قائلًا: "بعد انتهاء عقد عبد الله مع النادي الفنلندي، رفض مسؤلو الأهلي عودة اللاعب، وهنا طلب نادي أهلي جدة اللاعب، وعند توقيع العقود، قال مسؤلو النادي الأهلي سنضع أي مقابل مادي للصفقة مجرد رقم في العقد من أجل تهدئة الجماهير ليس أكثر، وبالفعل تم وضع
وتابع رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تصريحاته، قائلًا: "بعد انتهاء عقد عبد الله مع النادي الفنلندي، رفض مسؤلو الأهلي عودة اللاعب، وهنا طلب نادي أهلي جدة اللاعب، وعند توقيع العقود، قال مسؤلو النادي الأهلي سنضع أي مقابل مادي للصفقة مجرد رقم في العقد من أجل تهدئة الجماهير ليس أكثر، وبالفعل تم وضع مليون دولار".
وواصل آل شيخ: "أنا دفعت فلوس صفقة عبد الله السعيد 3 مرات، وبعد ذلك تقول لا أريد اللاعب".
وأضاف: "لن أتحدث عن دعم 260 مليون، وأين تم صرفهم، ولكن هل من الذوق والأخلاق ومبادئ النادي الأهلي، أن تشكو نادي أهلي جدة بعد كل هذا الدعم السعودي لكم؟ هل نسيتم أن الرئيس الفخري للنادي الأهلي هو الأمير عبد الله الفيصل؟".
واختتمآل شيخ: "شكوى الأهلي ليس لها أي تأثير، لأن اللاعب فسخ عقده مع أهلي جدة، وما تفعله إدارة النادي الأهلي ليس له أي قيمة".
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